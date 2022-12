Кой е третият най-богат човек в света след Илон Мъск и Джеф Безос? А най-заможният в цяла Азия? Вероятно не сте чували за Гаутам Адани, индийски бизнесмен, напуснал училище едва на 16-годишна възраст. Адани управлява мултинационален конгломерат със седем публични компании, 23 000 служители и пазарна капитализация (общата стойност на издадените акции) от над 230 млрд. долара.

Тази седмица той попадна под светлините на прожекторите, защото е близо до сключване на сделка за придобиването на NDTV, най-авторитетната новинарска мрежа в Индия.

Как обаче той е успял да изгради империята си и какви цели преследва сега?

След като напуска училище, Адини се мести в Мумбай. Там търгува с диаманти в оживен търговски район, но това не продължава дълго. Две години по-късно той се връща в Гуджарат, родния си щат, където заема мястото на баща си като управител във фабрика за опаковки.

Гаутам произхожда от семейство на търговци на текстил от средната класа. През 1998 г. той стартира собствена фирма за търговия със суровини.

