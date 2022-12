Двама бивши полицаи бяха арестувани в понеделник по обвинения, че са унищожили доказателства свързани с трагедията в Сеул, предава Си Ен Ен. 158 души, предимно млади хора, загинаха и десетки бяха ранени по време на първите празненства за Хелоуин в район Итеуон в южнокорейската столица.

Two former police officers were arrested in South Korea -- accused of destroying evidence relating to the deadly Halloween crowd crush in Seoulhttps://t.co/TuG6tj48kc