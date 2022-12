В природозащитен парк в Меделин е открит оцелот албинос - първият, регистриран някога, чийто необичаен цвят учените приписват на обезлесяването на естественото му местообитание в Колумбия, предаде Франс прес. Оцелотът е намерен преди малко повече от година от жители на Амалфи, село, разположено в северозападната част на страната.

Първоначално биолозите от Парка за опазване на околната среда в Меделин, където той е приютен, представят находката само като "изключително необичайна", без да идентифицират вида на животното. След месеци на генетичен анализ те потвърждават, че това е "единственият по рода си случай на оцелот албинос, регистриран някога в света", казва директорът на институцията Хорхе Аубад.

An albino ocelot is the first of its kind found in Colombia

after being found as kitten weighing 440gr in rural Amalfi

and was first thought to be a puma jaguarundi

but was a leopardus pardalis, native species of ocelot that is found across the Americas.



