Рафаел Надал започна успешно участието си на Australian Open, побеждавайки британеца Джак Дрейпър със 7:5, 2:6, 6:4, 6:1 в мач от първия кръг на турнира, продължил 3 часа и 40 минути. Срещата ще се запомни обаче най-вече с открадната ракета на Матадора още в първия сет, пише gong.bg. Оказа се, че едно от децата, подаващи топките, я е взело.

"The ballboy took my racquet" 😂



A definite first for Rafa!#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/T4xqN4ZLBd