Трикратният носител на "Оскар" Мерил Стрийп ще се появи в третия сезон на мистериозната криминална комедия "Само убийства в сградата".

Звездата Селена Гомес съобщи новината с публикация в Instagram.

Подробностите за ролята на Стрийп засега се пазят в тайна. Тя се присъединява към актьорския състав, воден от Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт. Актьорът Пол Ръд също имаше епизодична роля във финала на втори сезон.

"Only Murders in the Building" беше номиниран за 17 наградите "Еми" след първия си сезон, като спечели три отличия. Сериалът беше девет седмици в класацията на Nielsen за топ 10 на стрийминг сериали през 2022 г.

Кралицата на Холивуд Мерил Стрийп на 72 (ГАЛЕРИЯ)

Ролята на Мерил Стрийп ще бъде първата й в телевизионен сериал, след участието й във втори сезон на Big Little Lies. Освен трите награди "Оскар", Стрийп е носител и на 8 "Златни глобуса", 2 награди "Еми" и 2 награди на БАФТА. Тя има най-много номинации за Оскар (21) и за Златен глобус (32) от всички актриси и актьори в историята.

