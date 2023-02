На един час път с кола северно от Сан Франциско се намира окръг Сонома, Калифорния – който, заедно с Напа, е един от най-добрите лозарски региони в света повече от век.

Много от първите лозя за производство на вино в региона са засадени в средата на 1850-те години от европейски заселници, които експериментират със сортове от Бордо и други популярни винени региони във Франция и Германия. Идеята е да разберат дали те ще могат да бъдат отглеждани в условията на умерен климат, скалиста почва и много слънце.

Но Калифорния може би никога нямаше да спечели такова лозарско признание, ако не беше малко известната история на японски имигрант Канайе Нагасава, разказва BBC.

Роден в самурайско семейство и изведен нелегално от шогунска Япония, той става известен като „виненият крал на Калифорния“, Нагасава води изключително интересен живот.

В началото на 20-ти век Нагасава управлява една от най-големите винарни в Калифорния, произвеждайки повече от 200 000 галона вино годишно от лозята на имението Fountaingrove в Санта Роза, което е 2000 акра.

И все пак Нагасава дълго време е бил забравен. И така, докато един ден местните лозари Валтер и Марийке Бик купуват земя в съседство на имението Fountaingrove. Двамата винари започват да изследват историята на района.

Синът на Марийке Бик Рене разказва: „Когато научи за невероятната история на Нагасава, майка ми искаше да разкаже за тази невероятна личност.

Впечатляващата история на Нагасава датира от 1864 г., когато 19 млади самураи от полуостров Сацума в Кагошима са били изведени нелегално от Япония на тайна мисия да изучават наука и технологии на Запад. Най-младият от групата, 13-годишният Хикосуке Исонага заминава за Шотландия, променяйки името си на Канайе Нагасава, за да защити семейството си, тъй като по това време е незаконно да се пътува извън Япония. Там той влиза в организацията на Томас Лейк Харис, който се занимава с трансцендентализъм.

Харис довежда Нагасава и няколко самураи в северната част на щата Ню Йорк, където се установяват на брега на езерото Ери. Когато през 1875 г. Харис избира да премести общността в селски район с площ от 600 акра в западния окръг Сонома, тогава идва и 25-годишният Нагасава.

„Мисля, че Харис му беше като баща“, каза Пъркинс. „Той беше напуснал Япония толкова млад и нямаше семейство в Америка, така че Харис беше всичко, което имаше.“

Наричайки имението Fountaingrove, Харис започва да отглежда грозде, а основната работа поема точно Нагасава.

Харис се оттегля заради противоречивото си поведение в обществото, а Нагасава поема собствеността върху имението. Той бързо успява да се издигне. Нагасава се превъръща в уважавана личност и основополагаща фигура в зараждащата се винарска индустрия на щата.

Така Нагасава става и първият японец, който заживява за постоянно в САЩ.

Жителите на града са се възхищавали на японеца, разказва Гай ЛеБарон, съавтор на книгата „The Wonder Seekers of Fountaingrove“. За него той споделя, че е обикалял всички лозя и е давал съвети на другите винари за отглеждането на грозде.

„Нагасава изиграва значителна роля в историята на калифорнийската винена индустрия. Той е първият, който пуска на пазара нашето вино в Англия и Европа, и също така става международно призната личност“, добавя ЛеБарон.

През 1915 г- Нагасава е награден с „Орден на изгряващото Слънце“ от японския император.

Целият възход приключва по време на една от най-мрачните глави в историята на Калифорния. Fountaingrove е конфискуван от правителството като част от дискриминационните закони на щата, въведени през 1913 г. и разширени през 1920 г. Според тях се забранява на азиатските граждани да притежават земя или фирми. Бездетният Нагасава, който никога не се е женил, се е опитва да запази имението, като го е предоставя на своя племенник Косуке Иджичи.

Иджичи е американски гражданин, защото е роден в имението. Но след смъртта на Нагасава през 1934 г. Косуке не е пълнолетен. Попечителят поема контрола над имението и бързо разпродава земята.

През 1942 г. Франклин Рузвелт подписва Заповед, с която нарежда принудителното отстраняване на американски граждани от японски произход. Наследниците на Нагасава, които все още се борят срещу изземването на имението в съда, са затворени в лагери за интерниране. Подобно на около 125 000 японски американци, затворени до края на Втората световна война, те губят всякакъв шанс да си върнат собствеността.

Едва в края на 70-те и началото на 80-те години на миналия век историята за Нагасава и неговото имение става популярна, благодарение на ЛеБарон, който я разказва във в. „Santa Rosa Press Democrat“. В същото време японски медии пристигат в САЩ, за да заснемат документални филми за наследство на 19-те самураи от Кагошима, много от които са станали видни фигури в правителството и индустрията след завръщането си в Япония.

През 2021 г. групата Wakamatsu проведе първата си чаена церемония в „Paradise Ridge“ в присъствието на членове на семейството на Нагасава. На неговата паметна плоча е изписано „Духът на самурая в Калифорния“.