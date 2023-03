Най-малко 12 души са загинали, 14 са ранени, а седем все още са в неизвестност след пожар, обхванал ферибот в южната част на Филипините.

Плавателният съд "Lady Mary Joy 3" пътувал от град Замбоанга на остров Минданао до остров Джоло в провинция Сулу, когато късно в сряда избухнал пожар. Той накарал пътниците да скочат зад борда, съобщи служителят по бедствията Никсън Алонзо. Спасители извадили 195 пътници и 35 души екипаж от водата.

Губернаторът на Базилан Джим Салиман заяви, че е възможно да има повече изчезнали, тъй като броят на пътниците на плавателния съд е надвишавал 205 души, посочени в корабния списък.

"Открити са 12 трупа. Три от тях са на деца, включително шестмесечно бебе", каза Салиман пред АФП.

Все още не е ясно как е възникнал пожарът.

Оцелелите са откарани в Замбоанга и Базилан, където са получили медицинска помощ, каза още Салиман.

Снимки, публикувани от бреговата охрана, показват как един от нейните кораби пръска вода върху горящия ферибот, докато спасители с лодки вадят пътници от тъмните води.

Във Филипините, архипелаг с над 7000 острова, често възникват сериозни проблеми с морския транспорт. Сред тях е и неправилната регулация на фериботите.