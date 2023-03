Голямото жури в Ню Йорк гласува да повдигне обвинение срещу бившия президент на САЩ Доналд Тръмп за плащанията на пари за мълчание, направени на порнозвезда преди изборите през 2016 г., съобщиха множество американски медии, цитирани от АФП.

Обвинителният акт, подаден под печат от районната прокуратура в Манхатън, вероятно ще бъде обявен в близките дни, съобщава вестник "Ню Йорк таймс", който се позовава на четирима души, запознати с въпроса.

> Повдигнаха обвинение срещу бившия президент на САЩ Доналд Тръмп след разследване на изплащане на $130 000 на бившата порнозвезда Сторми Даниелс.

> Обвинение срещу бивш президент е първо в историята в американската политика.

> 76-годишният Тръмп е първият настоящ или бивш президент, изправен пред наказателни обвинения.

> Все още не са оповестени подробности за обвиненията, които са му повдигнати.

> Правният му екип каза, че се очаква той да се предаде следващата седмица.

> Бившият президент живее във Флорида и се очаква да пътува до Ню Йорк за официалния си арест и първото изслушване в съда.

> Обвинението беше посрещнато с гневна реакция от републиканците и политическите съюзници на Тръмп.

> В интервюта в своята социална платформа Truth Social Тръмп критикува обвинителния акт като политически мотивиран и опит за „въоръжаване“ на правосъдното министерство.

> Неговият адвокат каза в изявление: „Той не е извършил никакво престъпление. Ще се борим твърдо с това политическо преследване в съда“.

Тръмп обяви обвинението за "политическо преследване"

Доналд Тръмп разкритикува решението да му бъде повдигнато обвинение във връзка с плащанията на порнозвезда, предаде АФП.

"Това е политическо преследване и намеса в изборите на най-високо ниво в историята", заяви той в изявление. "Вярвам, че този лов на вещици ще се обърне срещу Джо Байдън."

Синът на Доналд Тръмп – Ерик също критикува прокурорите и определи случая като политически мотивиран.

"Това е прокурорска грешка от третия свят. Това е опортюнистично насочване към политически опонент в годината на предизборната кампания", заяви Ерик, вторият син на Тръмп, в Twitter.

Адвокатът на порнозвездата Сторми Даниълс заяви, че обвинението срещу бившия президент Доналд Тръмп показва, че "никой не е над закона".

"Обвинителният акт срещу Доналд Тръмп не е повод за радост", написа Кларк Брустър в Туитър. "Сега нека истината и справедливостта да възтържествуват".

Съобщава се, че голямото жури в Ню Йорк е гласувало за повдигане на обвинение срещу бившия президент във връзка с плащанията на тихи пари, прикриващи аферата му с Даниълс.

Прокурор потвърди обвинението срещу Тръмп

Прокурор от Ню Йорк потвърди повдигането на обвинение срещу бившия президент Доналд Тръмп и съобщи, че адвокатите на републиканеца са се свързали с него, за да "координират предаването му... за повдигане на обвинение", предаде АФП.

"Указания ще бъдат дадени, когато бъде избрана дата за повдигане на обвинението", се казва в изявление на говорителя на окръжния прокурор на Манхатън Алвин Браг, като се добавя, че обвинителният акт все още е запечатан.

Критиците на Тръмп

Някои от противниците на Тръмп се опасяват, че първото в историята съдебно обвинение на бивш президент на САЩ може да се окаже губещо и да подкопае по-важни дела, предаде АФП.

Голямото жури в Ню Йорк гласува да повдигне обвинение на два пъти подложения на импийчмънт лидер на републиканците, който отново се кандидатира за президент. Обвинението е за схема за "мълчаливи пари" на стойност 130 000 долара, за да накара порнозвезда да замълчи за разказа си за опит с него през 2006 г.

Както поддръжниците, така и критиците на Тръмп изразиха съмнения относно правната същност на делото, което се върти около това дали плащането на Сторми Даниълс точно преди изборите през 2016 г. се брои за незаконен принос към кампанията му.

Наблюдателите във Вашингтон са съсредоточени върху ефекта, който обвиненията могат да имат върху третата кандидатура на Тръмп за Белия дом.

Недоброжелателите се притесняват, че ако Тръмп бъде оправдан по дело за финансиране на кампанията, подобно на обвинението, с което демократът Джон Едуардс претърпя поражение през 2012 г., това може да улесни представянето на всяко бъдещо обвинение като "лов на вещици".

Обвиненията вероятно ще предизвикат и избирателна активност сред базата на Тръмп, казват анализатори. Това ще го катапултира към победа в надпреварата за номинация, известна като първични избори за президент.

76-годишният републиканец ще стане първият бивш или действащ президент, който ще бъде обвинен в престъпление - това ще обърне наопаки надпреварата за Белия дом през 2024 г., в която Тръмп се бори да си върне поста.

На 18 март Тръмп беше заявил, че очаква до дни да бъде арестуван заради плащането на Сторми Даниълс. Тя е получила 130 000 долара седмици преди изборите през 2016 г., за да я спре да оповести публично за сексуална среща, която според нея е имала с Тръмп десет години по-рано

Но след дни на напрежение съставът на голямото жури, свикан от прокурор от Манхатън, продължи да изслушва свидетели и перспективата за незабавно повдигане на обвинение изглежда се отдалечи.

Бившият адвокат на Тръмп Майкъл Коен, който е дал показания пред голямото жури, заяви пред Конгреса през 2019 г., че е извършил плащането на Даниълс от името на Тръмп и по-късно е бил компенсиран.

Разследването в Ню Йорк е първото, което достига до решение за повдигане на обвинение от трите големи разследвания на бившия президент.

I’m standing outside the Manhattan DA’s office in New York City right now and there is literally no one here except police and the media. No protesters. No Trump supporters. Pretty much silence. Watch this depressing crowd size below 👇 pic.twitter.com/qTmvsKXZmP