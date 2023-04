Ракетата на SpaceX успя да излети от втория опит за изстрелването ѝ, но се взриви няколко минути след началото на полета, съобщава Би Би Си. Изстрелването стана от космическа площадка в Тексас, близо до границата с Мексико.

33-те двигателя на мегаракетата запалиха успешно, изстрелвайки 120-метровата ракета в небето. В този момент обаче всичко започна да трепери, чу се силен тътен и от ракетата се отдели огромен пламък.

The biggest and most powerful rocket ever built, Space X's Starship, launches in Texas before a "rapid unscheduled disassembly" during ascenthttps://t.co/hRvf4jIThd pic.twitter.com/XJ8YCayRF2