Кейт Мидълтън се включи в забавлението на музикалния конкурс "Евровизия", като взе участие в откриването на събитието. За големия финал принцесата на Уелс се присъедини към множество изпълнители за откриващото видео.

В него миналогодишните шампиони, оркестър "Калуш", изпълняват своята победна песен "Стефания" от метростанция "Майдан Незалежности" в сърцето на Киев, Украйна.

Коронацията зад кадър: Уилям и Кейт със собствен филм за събитието (ВИДЕО)

Kate Middleton's surprise for Eurovision: THIS QUEEN CAN DO EVERYTHING#Eurovision2023 #Eurovision

