Социалната мрежа TikTok е завела дело срещу американския щат Монтана, след като местните власти забраниха платформата, съобщиха световните агенции.

"Оспорваме противоконституционната забрана, наложена от Монтана на TikTok, за да защитим бизнеса си и стотиците хиляди потребители на "ТикТок" в Монтана", написаха от платформата в Twitter.

И Австрия забранява TikTok на служебните телефони на чиновниците

Монтана стана първият американски щат, който блокира приложението за споделяне на видеа, след като миналата седмица губернаторът Грег Джанфорте подписа съответния закон. Новите правила забраняват на магазините за мобилни приложения да предлагат приложението на от 1 януари 2024 г. и възпрепятства социалната мрежа да да извършва бизнес дейности в щата.

TikTok sues to overturn first US state ban https://t.co/oLQR1X3gar