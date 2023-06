Най-малко 42 души са загинали, а 11 са изчезнали в Хаити след проливните дъждове през уикенда, които предизвикаха наводнения и свлачища, съобщиха представители на гражданската защита, цитирани от АФП.

Лошото време засегна седем от десетте департамента в страната, която вече е в продължителна хуманитарна криза, подхранвана от бандитско насилие,политически срив и икономическа стагнация.

1/5: My heart 💔 breaks witnessing the tragic floods engulfing my country

🇭🇹Haiti Fathers displaying extraordinary bravery, risking everything to save their children 🙏🏾#Haiti #Floods #Bravery pic.twitter.com/YVzJbBsn7F