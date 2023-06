Картина на художника Пабло Пикасо беше продадена за 3,4 млн. евро на аукцион в Кьолн, Германия, съобщи ДПА.

Постигнатата цена е над очакванията, обяви говорител на аукционната къща "Ван Хам". Най-високото предложение е дошло по телефона от Швейцария.

Pablo Picasso's painting "Buste de femme" (Bust of a Woman) has sold at auction in the German city of Cologne for €3.4 million ($3.64 milllion).https://t.co/zekYDW4Jw9