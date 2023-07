Певицата Карди Би замери с микрофона си човек от публиката по време на концерт. Гнева на звездата отключи хвърлена в лицето ѝ напитка.

Кадрите с реакцията на Карди Би станаха изключително популярни в интернет. На видеото се вижда как, след като хвърля микрофона си по своя почитател, певицата прекъсва изпълнението си. Охранителите ѝ пък слизат сред публиката - вероятно, за да изведат злосторника.

Even when a concertgoer threw a drink at Cardi B while she was performing on stage, she showcased her real talent by continuing to sing without missing a beat😊



pic.twitter.com/PUQzoX4sOo