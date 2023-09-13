Обискират дома на прокурорския син от Перник Васил Михайлов, научи NOVA. Поводът е дело в Софийския районен съд, според което имало заплахи за убийство към неговата приятелка Боряна.

Съдът пусна под домашен арест прокурорския син от Перник Васил Михайлов

Днес Михайлов е трябвало да се яви в СДВР по разследване за заплаха за убийство, отправена му от човек от Перник. Припомняме, че през юли прокурорският син беше пуснат под домашен арест с гривна за проследяване.

Михайлов е обвинен за нанасяне на средни телесни повреди на трима души, леки телесни повреди по хулигански подбуди на двама души, за непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред, както и за закана с убийство.