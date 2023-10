Силна експлозия е станала тази сутрин в центъра на турската столица Анкара, съобщават телевизиите TGRT Haber и CNN Turk. Взривът е станал близо до централния площад „Къзълай” около 9:30 ч. Чути са изстрели около парламента.

LATEST — Terrorist blows himself up, another killed as 2 police officers injured while thwarting terror attack at Turkish National Police headquarters in capital Ankara: Interior Minister https://t.co/pFyqVUU5qw



Министърът на вътрешните работи Али Ерликая съобщи в изявление, че е имало терористично нападение с бомба срещу Министерството на вътрешните работи и че един от терористите се е самовзривил, а другият е бил неутрализиран от силите за сигурност.

BREAKING — An explosion and gun fire heard in Turkey’s capital Ankara around 9am in the morning, near the parliament and the ministries



Turkish Parliament opens today after summer recess



