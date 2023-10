Нападение с нож е извършено в училище във Франция в петък. Убит е учител, а други двама души са тежко ранени, съобщава Би Би Си.

France, knife attack at school in Arras. One dead and several injured. pic.twitter.com/XXKl6BrOxV

Френският вътрешен министър Жералд Дарманен съобщи, че мястото на нападението е гимназията „Гамбета” в северния град Арас. От местната полиция посочват, че извършителят е задържан. Арестуван е и брат му, твърди телевизионният канал BFMTV.

Психичноболен намушка майка си и още осем души в Китай

Според медията убитият е учител по френски език. Един от ранените е негов колега по физическо възпитание.

Knife attack in Arras, France. The deceased victim had his throat slit. Source: BFM TV pic.twitter.com/59Tppn5fGV

По непотвърдена информация нападателят е бивш възпитаник на гимназията, който е на около 20-годишна възраст.

France: Knife attacker kills teacher, seriously wounds two other people in school attack, According to reports, the stabber, is an asylum seeker who shouted "#Allah Akbar"



School in Arras, a town in northeast #France pic.twitter.com/hmYL74mJiv