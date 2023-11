Картини на Пикасо, Моне и италианска марка автомобил са сред най-скъпите лотове, предлагани на аукциони в Ню Йорк през тази есен, съобщи АФП. Големите аукционни къщи продават лотове на обща стойност милиарди долари, а пазарът им не познава криза.

Войната в Украйна, конфликтът в Газа и световната инфлация не пречат на "Сотбис" и "Кристис" да отчетат печалби, сравними с миналогодишните. 2022 г. беше рекордна за техните търгове с рекордните 16 млн. щатски долара. "Сотбис" е собственост на френския милиардер от марокански и еврейски произход Патрик Драи. "Кристис" е собственост на холдинга "Артемис", принадлежащ на френския милиардер Франсоа Пино.

Петдесет години след смъртта си Пабло Пикасо отново е звезда на нюйоркски търг с един от шедьоврите си - "Жена с часовник". Картината е от 1932 г. и е портрет на една от партньорките на испанския художник - френската художничка Мари-Терез Валтер. Очаква се да бъде продадена за повече от 120 млн. щатски долара. Била е собственост на нюйоркчанката Емили Фишър Ландау, която почина през 2023 г. на 102 години. Колекцията на Емили Фишър Ландау, включваща още творби на Анди Уорхол, Джаспър Джоунс, Вилем де Конинг и Марк Ротко ще бъде предложена на аукцион от "Сотбис" през тази седмица в Манхатън.

Според Джулиън Дейвис, завеждащ продажбите на импресионисти и модерно изкуство на аукционната къща, картината на Пикасо е един от големите му шедьоври. Мари-Терез Валтер е "златната муза" на испанския кубист. Двамата се срещат в Париж през 1927 г., докато той е женен за балерината Олга Хохлова. Пикасо рисува и друг портрет на Валтер - "Спяща жена" през 1934 г., който ще бъде предложен за продажба на търг от "Кристис" през тази седмица и вероятно ще бъде продаден на цена между 25 и 35 млн. щатски долара.

Picasso, 45 and married, met 17 year-old Marie-Thérèse Walter in Paris, & she became his partner & model for some years. Here’s his delicate charcoal sketch of her sleeping, at the start of their relationship ~ without his characteristic distortions (1931) https://t.co/D2QZ3ZZuwI pic.twitter.com/nJxuB5KNk2