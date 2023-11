2,5-метрова картина на Жан-Мишел Баския и шедьовър на Пабло Пикасо заемат централно място в търга на „Сотбис”, който ще се състои в Ню Йорк в средата на месеца.

Творбата Self Portrait as a Heel (Part Two) на Баския се появява на търг за пръв път от три десетилетия, посочват експерти. Картината, рисувана през 1982 година, е с първоначална цена от 60 милиона долара.

Продажната цена на картината Femme à la montre на Пикасо е 120 милиона долара, допълват от аукционна къща „Сотбис”. Маслената творба е рисувана през 1932 година и на нея е изобразена 17-годишната любовница и „златна муза” на художника Мари-Терез Уолтър.

Шедьовърът е бил притежание на колекционерката Емили Фишър Ландау, която почина по-рано тази година на 102-годишна възраст.

На вниманието на ценителите ще бъдат предложени и платна на Едуард Руша и Яспер Джонс, които се оценяват на между 35 и 45 милиона долара.