Нашумялата съдебна битка на Гуинет Полтроу със 76-годишен пенсиониран оптометрист след като звездата блъсна мъжа на ски писта бе адаптирана за лондонската сцена, прераде Deadline

"Gwyneth Goes Skiing" е мюзикъл с участието на театралните актьори Линус Карп в ролята на Полтроу и Джоузеф Мартин в ролята на оптометриста Тери Сандерсън и ще се изъплнява от 13 до 23 декември в "Pleasance London Main House Cabaret".

Продукцията ще включва оригинална музика от Leland. Синопсисът гласи: "Тя е холивудската суперзвезда, плъзгаща врати, влюбена в Шекспир, съзнателно разединяваща се. Той е пенсиониран оптометрист от Юта. През 2016 г. те караха ски. По склоновете на Deer Valley тези светове се сблъскаха, както и те – буквално. Ох. Седем години по-късно през 2023 г. те отиват на съд. Двойно "ох". Това е вашата история. Един вид. Не точно. Но също така е по Коледа."

Гуинет Полтроу спечели делото за ски инцидент, получи обезщетение от 1 долар

Пиесата ще се базира на събитията от съдебно дело на Полтроу и Сандерсън, започнало през март тази година. Сандерсън, 76-годишен пенсиониран оптометрист, заведе дело срещу Полтроу, твърдейки, че актрисата от "Влюбеният Шекспир" е причинила жестокия сблъсък, който го е ранил сериозно, докато тя и нейният антураж са продължили да се спускат по склоновете.

