Двама са убити, а седем души са ранени днес при стрелба в Йерусалим, съобщи израелската служба за спешна медицинска помощ "Маген Давид адом", цитирана от Ройтерс.

Полицията съобщи, че двама заподозрени са били неутрализирани на място.

Ново напрежение в Израел: Две жени бяха убити при стрелба

Много линейки и полицейски коли са пристигнали на мястото на престъплението, извършено по време на сутрешния час пик на един от входовете към града.

#BREAKING Another victim of Jerusalem shooting attack dies, with 7 now wounded: official Israel Broadcasting Authority pic.twitter.com/CEsXb5ITxd

🔴 BREAKING: A 24-year-old woman has died and seven people injured, following a shooting at a bus stop in Jerusalem. pic.twitter.com/2lEcLOtzuh