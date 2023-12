Хиляди италианци се събраха в базиликата Санта Джустина в Падуа, за да се сбогуват с 22-годишната студентка по биоинжинерни изследвания Джулия Чекетин, убита на 11 ноември от бившия си приятел Филипо Турета, предадоха АНСА и Франс прес.

Престъплението отново разпали дебатите в Италия за убийствата на жени от техни бивши или настоящи партньори и за насилието над жените като цяло.

На траурната церемония в базиликата присъстваха състуденти на Джулия, нейни преподаватели, политици и обикновени италианци.

Заупокойната церемония бе излъчвана пряко по италианските телевизии. Белият ковчег с тленните останки на Джулия Чекетин, покрит с рози, беше посрещнат пред базиликата от много младежи, носещи червени ленти, символ на борбата срещу насилието над жени. След като ковчегът беше внесен в храма, по време на траурната церемония бащата на Джулия - Джино Чекетин, произнесе затрогващо слово, в което той призова трагедията с дъщеря му да се превърне в двигател за промяна. "Животът на Джулия беше жестоко покосен, но нейната смърт може и трябва да бъде повратен момент, за да се сложи край на ужасяващия бич на насилието срещу жените", заяви Джино Чекетин.

"Не знам как да се моля, но знам как да се надявам", каза бащата на Джулия. Той сподели с всички присъстващи, че се надява дъждът от болката да натори земята, от която да поникте любов, прошка и мир.

Джино Чекетин посвети стих на Халил Джубран в памет на убитата си дъщеря, в който се казва, че най-щастливите хора не са непременно тези, които имат най-доброто от всичко, а тези, които правят най-доброто от това, което имат.

На церемонията присъстваха областният управител на Венето Лука Дзая, където живееше и беше убита Джулия, и министърът на правосъдието Карло Нордио. Днес беше и ден на траур за областта Венето.

Убийството на Джулия Чекетин беше тема, заемала челно място в италианските медии дни наред и породила въпроси за причините за продължаващото насилие срещу жените в страната.

Турета отвлече момичето на 11 ноември след среща и после я уби, след което избяга от страната. Той беше заловен след няколко дни в Германия. Тялото на Джулия беше открито няколко дни след убийството й, захвърлено в дере край езерото Барчис, в Северна Италия.

Турета бе екстрадиран в Италия от Германия и сега е в ареста в затвора във Верона. В края на миналата седмица той беше разпитан от следователи в продължение на 9 часа и призна вината си. В петък в продължение на 14 часа бе извършена и аутопсията на трупа на Джулия, която показа, че тя е умряла от загуба на кръв, причинена от многото намушквания с нож, нанесени й от бившия й приятел, някои от които доста дълбоки.

Според данни на министерството на вътрешните работи към 26 ноември Италия е регистрирала от началото на годината убийството на 107 жени, от които 88 са били убити от членове на техните семейства или от бивши или настоящи техни партньори.

