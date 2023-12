Останки на две бебета динозаври са открити във вкаменелост на тиранозавър на 75 милиона години, което хвърля нова светлина върху променящия се начин на хранене на древните хищници, предадоха осведомителните агенции.

🦖A tyrannosaur’s last meal was two baby dinosaurs, the study of a 75 million-year-old fossil has revealed.



Its remains have been discovered inside the fossil of the extinct predator, shedding fresh light on its changing diet https://t.co/JXRqsM28Qp