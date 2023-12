Световната премиера се на филма "Оставете света зад гърба си" се състоя по време на фестивала AFI, а излъчването му стартира на 8 декември. Сценарист и режисьор на филма е познатият от "Мистър Робот" Сам Исмаил. Той базира продукцията на едномиенния роман от 2020 г. на Румаан Алам. Лентата е апокалиптичен психологически трилър и в нея участват Джулия Робъртс, Махершала Али, Итън Хоук и Кевин Бейкън. Героите им се опитват да осмислят постепенния срив в телефоните, телевизията и технологиите, който сочи към потенциален катаклизъм.

Режисьорът разказа, че Джулия е прочела книгата за един ден, след което му се е обадила и заявила, че иска да участва във филма. „Тя беше човек, когото си представих веднага, когато прочетох книгата. Винаги съм смятал Джулия за Майкъл Джордан на актьорството. Когато имаш някой на това ниво, твоят проект ще привлече всеки друг, който би искал да работи с актьор от такъв ранг", допълва той.

Към Робъртс се присъединяват Итън Хоук и Кевин Бекъм, както и носителят на Оскар за филма "Зелената книга", с участитето на българина Димитър Маринов, Махершала Али.

Освен актьорските изпълнения, един от най-завладяващите творчески елементи на "Leave the World Behind" е сложната и понякога дезориентираща кинематография. „Визуалната концепция до голяма степен е извлечена от Джулия, Итън и Махершала“, разказва Исмаил. „Първото нещо, което направих по време на подготовката, беше да заведа целия актьорски състав на снимачна площадка. Това задвижи визуалния език не само от гледна точка на кинематографията, но и от дизайнерска." Режисьорът споделя, че актьорите са били тясно въвлечени в кинематорафичния процес. Той разказва.

Leave The World Behind



Movie kat Netflix yang korang semua kena tengok and make sure korang tengok tanpa henti (2j21m)



Barrack Obama ada consult untuk skrip cerita ni. Tapi sumpah cerita ni scary. Adakah hanya rekaan atau something bakal terjadi? pic.twitter.com/LyT1X5Sc2H — Farid Affy (@faridaffy) December 10, 2023

Освен романа на Алам, Есмиал дава на актьорския състав списък с филми, които да изгледат като вдъхновение. „Винаги, когато започвам проект, обичам да събера целия си творчески екип на едно място, а препратките към филми винаги са добър начин да направя това. Когато създадох този списък, той беше около 20 филма и "Threads" беше един от тях", споделя Исмаил. Творецът продължава, че част от другите филма от списъка са били "Earthquake", "The Towering Inferno", "The Day After Tomorrow" , "The Shining" , "Miracle Mile", "High and Low" и" Vertigo", "Fearless" и други.