Групата AC/DC обяви кончината на своя пръв барабанист Колин Бърджис, съобщи АП.

Рок групата е основана през 1973 г., а Бърджис я напуска през следващата година. Неговото място заема настоящият барабанист Фил Ръд. Причините за смъртта на 77-годишния мъж не се съобщават.

Very sad to hear of the passing of Colin Burgess. He was our first drummer and a very respected musician. Happy memories, rock in peace Colin. pic.twitter.com/8jWLXq8TPJ