Китайски учени са открили новия вид гекон в планините Даби в източната провинция Анхуей. Те са му дали името "гекон кайяи" (Gekko kaiyai).

Откритието е съвместно постижение на учени от университета на Анхуей, университета в Нанкин и института по биология към Китайската академия на науките в Чънду.

Chinese researchers have discovered a new gecko species Gekko kaiyai in China's Dabie Mountains, bringing the total number of identified gecko species worldwide to 87, of which 22 can be found in China, a study published in the journal Animals showed. pic.twitter.com/Y6Sn947Ilh