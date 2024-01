През 2014 г. Globe One Digital, многократно награждавана дигитална агенция, стратегически разшири хоризонтите си в София, България, и стартира трансформираща мисия, която промени дигиталния пейзаж в страната. Тази година с гордост отбелязваме десетилетие на дигитални иновации и изключителни резултати на българския пазар. Това, което започна като амбициозно начинание, бързо се превърна в престижно портфолио, зад което стои забележителен екип от водещи експерти и професионалисти.

Днес над 30 известни марки и клиенти се доверяват на нашата страст към иновациите и отдаденост на съвършенството. Това десетгодишно начинание затвърди решимостта ни да вървим напред като лидери на промяната, оформяйки бъдеще, основано на растеж и дигитална трансформация. Благодарни сме на нашите клиенти и партньори за над 4 000 успешни кампании и за избора да бъдем техен доверен партньор, посветен на трансформацията на дигиталния маркетинг в България.

Димитрис Папуцис, основател и главен изпълнителен директор на Globe One Digital, споделя по повод това значимо събитие: "Отбелязвайки десетилетие в България, ангажираността ни към иновациите и високите постижения остава непоколебима. Нашата стратегическа експанзия не само преобрази дигиталния пейзаж, но и ни позиционира като надежден партньор, посветен на постигането на дигитален успех."

Лина Ботева, регионален мениджър в Globe One Digital България, добавя: "Последните 10 години бяха трансформиращи за нас. От персонализирани услуги и иновативни решения до значими партньорства и успешни истории, нашият път бе белязан от постоянен растеж и удовлетвореност на клиентите."

Услугите, които Globe One Digital България предлага, отразяват същността на стратегическата прецизност – специално разработени решения, които са катализатори на дигиталната трансформация и растежа на нашите клиенти. Внимателно подбрани, за да отговорят на уникалните нужди на бизнеса в България, нашите услуги включват:

- Дигитална трансформация

- Дигитална стратегия

- Бизнес консултации и оптимизация

- Пърформанс маркетинг и оптимизация на онлайн продажбите

- Уеб разработка

- UX и UI дизайн

- Социални медии и създаване на съдържание

- SEO и анализ на големи данни

- Дигитален брандинг

- Имейл маркетинг

Свържете се с Globe One Digital тук още днес, за да променим заедно вашето бъдеще!

В Globe One Digital България ангажиментите ни надхвърлят традиционната роля на агенциите за дигитална реклама. Подхранвани от страст към високата ефективност, ние предоставяме експертни услуги и създаваме трансформиращи дигитални решения, които променят и настоящето, и бъдещето на нашите клиенти. Над 90% от клиентите на компанията са лоялни, с високо ниво на удовлетвореност. Нашият далновиден подход предвижда и се адаптира към развиващите се нужди и постоянните промени, като води бизнеса към бъдеще, подчинено на иновации и рентабилност.

Globe One Digital Bulgaria обслужва клиенти от различни индустрии като туризъм, онлайн игри, развлечения, финанси, застраховане и електронна търговия. Сътрудничеството с лидери в бранша като Betano, Vivacom, Suzuki, TED, Husqvarna, София Хотел Балкан, Apivita, Gardena, Mercedes-Benz, Dominos, Vitaslim, TESY и други подчертава нашия ангажимент да постигаме забележителни резултати и да изграждаме силни партньорства. Нашата 10-годишна история на успеха се подхранва от отдаден екип от опитни професионалисти, които са запалени по създаването на иновативни стратегии, които водят до осезаеми резултати.

Създайте нови възможности за бъдещето си с Globe One Digital. Свържете се с нас сега и се отправете на пътешествие към съвършенството!

За Globe One Digital

Globe One Digital е водеща агенция за дигитален маркетинг в Югоизточна Европа през последните 25 години, която обслужва клиенти в Гърция, България, Румъния и Сърбия. Компанията предлага широка гама от услуги: дигитална трансформация, пърформанс маркетинг, създаване и управление на съдържание, уеб разработка, анализ на данни и консултантски услуги. Globe One Digital е Premier Google Partner и е включена в Топ 100 на най-бързо развиващите се европейски компании в класацията на Inc. 5000. Компанията има и 3 сертификата ISO: ISO 22301:2019 за система за управление на непрекъсваемостта на бизнеса, ISO 27001:2013 за система за управление на информационната сигурност и ISO 9001:2015 за система за управление на качеството. Стратегическото планиране на КСО на Globe One Digital се фокусира върху спорта и групите в неравностойно положение, изкуството и децата.

За повече информация посетете нашия уебсайт на адрес www.globeonedigital.com

Контакти:

Globe One Digital

Гр. София, ул. Позитано № 34,

T: + 359 87 87 84 709

E: digital@globeonedigital.com