Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел обяви, че е постигнато споразумение за 50 милиарда евро помощ за Украйна, съобщи "Гардиън".

Заради протестиращите фермери: ЕС отлага въвеждането на новите "зелени" правила

"Всички 27 лидери се споразумяха за предоставяне на допълнителения пакет от 50 млрд. евро в подкрепа на Украйна в рамките на бюджета на ЕС", написа Мишел в профила си в X. И допълва: "Това осигурява стабилно, дългосрочно и предвидимо финансиране за Украйна. ЕС поема водеща роля и отговорност в подкрепата за Украйна. Знаем какъв е залогът".

We have a deal. #Unity



All 27 leaders agreed on an additional €50 billion support package for Ukraine within the EU budget.



This locks in steadfast, long-term, predictable funding for #Ukraine.



EU is taking leadership & responsibility in support for Ukraine; we know what is…