Барак Обама и съпругата му Мишел Обама подкрепиха кандидатурата на Камала Харис за президент на САЩ във видео, публикувано в петък. „Мишел и аз не бихме могли да бъдем по-горди да Ви подкрепим и да направим всичко възможно, за да преминете през тези избори и да влезете в Овалния кабинет“, каза бившият президент на Харис по време на телефонен разговор, към който се присъедини съпругата му. Видеото беше публикувано в официалните профили на Барак Обама и на Камала Харис в социалната мрежа X.

Харис благодари на семейство Обама за тяхната подкрепа и за дългогодишното приятелство между тях. „Това означава толкова много за мен“, допълни тя.

Бившата първа дама каза, че се гордее с Харис и очаква предстоящите избори да бъдат исторически, и допълни „не мога да се обадя на моето момиче, без да кажа, че се гордея с теб“.

В съвместно изявление Обама похвали Харис и изброи нейните постижения. „Тя има визията, характера и силата, които се изискват в този критичен момент“, каза той и допълни, че Харис може да даде необходимото на американския народ.

Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA