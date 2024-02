Хора, останали без дом или просто настроени авантюристично, живеят в самолети. Идеята на Джо Ан Усери идва, след като губи къщата си при пожар. Тя купува стар Boeing 727, който е предназначен за скрап. Разполага го на празен неин парцел и ѝ отнема половин година, за да го превърне в мечтаното жилище.

Властите в САЩ проверяват още един модел на „Боинг”

На финала Усери се сдобива с напълно функционален дом с над 1500 кв. м жилищна площ - три спални, две бани и дори хидромасажна вана, разположена на мястото на пилотската кабина. Всичко това ѝ струва около 60 000 долара.

Усери е козметичка от Мисисипи, няма професионална връзка с авиацията, но решава да последва нестандартното предложение на своя зет, ръководител на полети. Тя живее в самолета от 1995 г. до 1999 г.

The people who live inside airplanes https://t.co/PGSdvdWz25 pic.twitter.com/oIjBFcRZCZ

Въпреки че не е първият човек, който някога е живял в самолет, нейното безупречно изпълнение на проекта има вдъхновяващ ефект. В края на 90-те години на ХХ век Брус Кембъл, електроинженер с лиценз за частен пилот, бил впечатлен от нейната история.

„Карах към вкъщи и слушах по радиото историята на Джо Ан. Беше истинско чудо, че не излязох от пътя, защото вниманието ми беше насочено изцяло към нея. На следващата сутрин вече звънях на познати, за да се реализирам и аз моя нов дом”, разказва той. Така Кембъл се сдобива със своя Boeing 727 в гората, където живее повече от 20 години.

Товарен самолет се запали след излитането си от Маями

„Все още съм признателен на Джо Ан за идеята, която тя сподели. Никога не бих живял в конвенционален дом. Няма шанс. Единственият начин да се върна в конвенционална постройка е някой, ако ме телепортира във вътрешната част на Монголия и изтрие пръстовите ми отпечатъци”, шегува се Кембъл.

The people who live inside airplanes.



Via @dannydenhard newsletter, go follow and subscribe.https://t.co/Xs0e9pvujr pic.twitter.com/5xE4agG2Jh