Два пътнически самолета се сблъскаха на летище в Япония. По първоначална информация машина на Korean Air Lines е ударила леко самолет на Cathay Pacific Airways на летище New Chitose на остров Хокайдо.

Two passenger planes collide on runway at New Chitose Airport in Japan in SECOND airport crash in weeks

Инцидентът е станал, когато корейският летателен апарат се подготвял за излитане, съобщи представител на авиокомпанията.

