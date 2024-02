НАСА изпрати в орбита най-новия си климатичен спътник, за да изследва световните океани и атмосфера в невиждани досега детайли. Компанията Space X изстреля сателита PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem) преди зазоряване. Ракетата "Фалкон-9" се насочи на юг над Атлантическия океан, за да достигне рядка полярна орбита. Мисията е на стойност 948 милиона щатски долара.

Спътникът PACE ще прекара поне три години в изучаване на океаните от височина 676 километра, както и на атмосферата. Той ще сканира земното кълбо всекидневно и ще прави месечни измервания. "Това ще ни предостави безпрецедентна гледка към родната планета", каза ученият по проекта Джеръми Уердъл.

Наблюденията ще помогнат на специалистите да подобрят прогнозите за урагани и други тежки метеорологични явления, да опишат детайлно промените на Земята на фона на повишаването на температурите и да предвидят по-добре кога ще настъпи цъфтежът на вредни водорасли.

НАСА вече има с десетки спътници и инструменти за наблюдение на Земята в орбита. Сателитът PACE обаче трябва да даде по-добра представа за това как атмосферните аерозоли като замърсители и вулканична пепел и морските обитатели като водорасли и планктон взаимодействат помежду си.

PACE е най-модерната мисия, изстрелвана някога за изучаване на океанската биология. Уердъл обяснява, че сегашните сателити за наблюдение на Земята могат да виждат в седем или осем цвята. PACE ще вижда в 200 цвята, което ще позволи на учените да определят видовете водорасли в морето и видовете частици във въздуха.

