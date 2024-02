Холивудските звезди Крисчън Бейл и Пенелопе Крус ще участват в новия филм за Франкенщайн. Режисьор на лентата е Маги Джилънхол. Името на новата продукция е "The Bride of Frankenstein".

Магьосникът на трансформациите: Крисчън Бейл на 50 (ГАЛЕРИЯ)

Deadline разкри, че Джилънхол е събрала звезден актьорски състав, в който, заедно с Бейл и Крус, ще участват още Анет Бенинг и Питър Сарсгаард.

Christian Bale will play Frankenstein in Maggie Gyllenhaal’s next film. ( https://t.co/2twQ15ccYM ) pic.twitter.com/WGCDDhlAGE

Пред The Hollywood Reporter Бейл каза, че следващата задача в графика му е да си обръсне главата, с което визираше точно новата си роля във филма. Той шеговито спомена, че не е искал да го направи.

Пенелопе Крус колекционира... закачалки

Penélope Cruz is rumored to star in Maggie Gyllenhaal’s ‘The Bride of Frankenstein’ film.



Christian Bale & Peter Sarsgaard are reportedly also on board.



(Source: @DanielRPK) pic.twitter.com/A4lbv6gl8N