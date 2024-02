Учени изследват подобно на дракон морско влечуго. Нови изследвания разкриват цялостния му външен вид. То е с дълга шия, и е на възраст 240 милиона години, предаде ДПА. Вкаменелостите на вида Dinocephalosaurus orientalis са открити в провинция Гуейчжоу в Южен Китай.

Създадоха златен дракон, по-малък от главата на кибритена клечка (ВИДЕО+СНИМКИ)

Първоначално влечугото е открито през 2003 г., но намирането на допълнителни, по-цялостни екземпляри, позволява на международен екип от учени да направи пълно описание на създанието.

A well-preserved 240-million-year-old fossil of a Dinocephalosaurus orientalis has been discovered in China. It has been called the famous "Chinese Dragon". pic.twitter.com/8DomlcCblQ

С 32 отделни шийни прешлена, той е имал необикновено дълга шия и перки. В стомаха му са открити добре запазени риби, което показва, че е бил много добре приспособен към океанския начин на живот.

A 240-million-year-old long-necked marine reptile that resembles a Chinese dragon has been fully depicted for the first time.



The fossils of Dinocephalosaurus orientalis were discovered in Guizhou province in southern China. https://t.co/Ioi0yWFQJk