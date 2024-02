Женска от вида сив тюлен, открита в безпомощно състояние и сляпа преди десетилетие на остров в щата Мейн, САЩ, е родила в зоопарк в района на Чикаго. Тя е "много грижовна" към новороденото си, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на информация от зоопарка.

Единадесетгодишната Джорджи е станала майка на 17 февруари. Тя е родила мъжки тюлен с тегло почти 16 килограма в зоопарка на Брукфийлд. Малкото е наддало почти седем килограма в първата седмица от живота си и вече практикува уменията си да плува в басейна на парка.

