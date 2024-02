Сблъсъци между протестиращи и полицията избухнаха в Атина и Солун, предаде ЕРТ. Използвани са коктейли "Молотов" пред парламента, а органите на реда са отвърнали със сълзотворен газ и зашеметяващи гранати. Днес се провежда многохилядна демонстрация на първата годишнина от трагичната железопътната катастрофа в прохода Темпе край Лариса, при която загинаха 57 души.

Железопътните услуги в Гърция спряха, а кораби останаха в пристанищата край Атина в сряда, след като служителите в железниците прекратиха работа, за да отбележат годишнината от най-смъртоносната влакова катастрофа в страната с искания за справедливост и по-големи увеличения на заплатите, предаде „Ройтерс”.

На 28 февруари 2023 г. пътнически влак от Атина за Солун се сблъска челно с товарен влак в прохода Темпе край Лариса, Централна Гърция. В катастрофата загинаха 57 души. Трагедията беше последвана от масови протести заради това, което мнозина разглеждат като резултат от десетилетия пренебрегване на железопътния сектор в Гърция.

