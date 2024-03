Заложническа драма в болница в Германия. Местните медии съобщават, че 65-годишна въоръжена жена е нахлула в клиника в град Аахен в понеделник следобед. Тя се е затворила в една от операционните, където запалила огън, а малко след това се барикадирала в друга болнична стая. Съседните помещения са евакуирани.

Според предварителни данни, тя държи между 10 и 20 души за заложници, но все още не е ясно дали е отправила искания. Властите не съобщават за загинали или ранени.

Районът е обграден от тежко въоръжени полицаи с каски, защитни жилетки и автомати. Пътищата са затворени, над лечебното заведение кръжи и хеликоптер.

