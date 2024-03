Португалската полиция съобщи вчера, че е иззела 1,3 тона кокаин, скрит в замразена риба. Дрогата е трябвало да бъде разпространена в различни страни в Европа. Задържани са седем души с различна националност.

Пратката, идваща от Еквадор, е била разтоварена в пристанището на Лисабон. В рамките на операцията с кодово наименование „Сепия“ нейни служители са провели серия от претърсвания и са иззели осем броя огнестрелно оръжие, скъпи автомобили, както и различни документи.

Portugal seized 1.3 tons of cocaine in a shipment with frozen fish from Ecuador.

7 arrested.



Portugal incauta 1,3 toneladas de cocaína que llegaron de Ecuador en pescado congelado.

Hay siete detenidos en este operativo efectuado al norte de Lisboa https://t.co/1pSYKeepq1 Kokain