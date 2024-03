Всяка година, през първата седмица на март, стотици гигантски бикове от папие-маше, напълнени с фойерверки, стават водеща атракция в мексиканския град Тултепек по време на годишния фестивал на фойерверките.

Фигурите на животните се изработват от местното население. По време на празника, след запалването на биковете, хората бягат между тях, за да се „спасят”. Мнозина са облечени в мокри дрехи, за да се предпазят от изгаряния. Тази година фестивалът не се проведе по улиците на града, а на открито.

Хората наричат празника пиротехническа версия на фестивала на биковете в Памплона, Испания.

TULTEPEC, Mexico (AP) — Every year, in the first week of March, hundreds of giant papier-mâché bulls stuffed with fireworks are erected in the front yards of the Mexican town of Tultepec. https://t.co/JsloZlcNmz