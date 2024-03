Руски военен транспортен самолет с 16 души на борда се разби, след като един от двигателите му се запалил в района на Иваново. Това съобщи руското Министерство на отбраната, без да уточнява дали има оцелели.

Според информациите машината Ил-76 е катастрофирал в района на Иваново, докато излитала с 8 членове на екипажа и 7 пътници. Губернаторът на Ивановска област Станислав Воскресенски съобщи, че е починал пилотът.

BREAKING:



A Russian Il-76 transport plane has crashed near Ivanovo, 200 km north-east of Moscow. 12 Russians were on board.



Covert work by the Ukrainian intelligence services?



A lot of strange things happening in Russia today... pic.twitter.com/OL2tCQxp2l