Пол Александър - "Човекът с железния бял дроб" почина на 78-годишна възраст. Той се заразява с вирусната болест полиомиелит през лятото на 1952 г., когато е на шест години, и остава парализиран от врата надолу. Откаран е в болница в Тексас, където се събужда в метален цилиндър. Там прекарва и остатъка от живота си.

На страницата му в GoFundMe организаторът на дарителската акция Кристофър Улмър публикува актуализирана информация: „Пол Александър - "Човекът с железния бял дроб", почина в понеделник, след като живя повече от 70 години в железен бял дроб”.

Paul Alexander - 'The Man in the Iron Lung' - dies after 70 years living in tank https://t.co/1vMpRm448O #paulalexander #polio pic.twitter.com/1cDRmw35uZ — Noelia Belén Izarza 🇻🇪🇺🇸 (@myteks) March 13, 2024

"През това време Пол завършва колеж, става адвокат и публицист. Историята му обиколи целия свят. Той беше невероятен пример за подражание, който ще продължи да се помни", допълни Улмър.

В Ню Йорк обявиха извънредно положение заради полиомиелит

Александър е могъл да напуска железния си бял дроб за по няколко часа на ден, след като се научил да диша. Използвал е пластмасова сламка с прикрепена към нея писалка, за да пише на компютър. Така успява да пресъздаде историята на живота си в книга, озаглавена: "Три минути за едно куче".

Paul Alexander - 'The Man in the Iron Lung' - dies after 70 years living in tank#paulpolio #RIPhttps://t.co/mSDgJm3NaT — Kabutey Official (@Kabuutt) March 13, 2024

Съобщава се, че състоянието му се е влошило през последните години, като е получил постоянна респираторна инфекция и болки в краката при всяко движение.

Зимбабве стартира спешна кампания за ваксиниране срещу полиомиелит (ВИДЕО)

В интервю за The Guardian през април 2020 г. Александър разказва за страховете си по време на COVID пандемията. "Ситуацията изглежда точно така, както беше при епидемията от полиомиелит в САЩ през 50-те години на миналия век. Странно е и ме плаши", казва Пол.

Who is Paul Alexander? The incredible life of ‘The Man in the Iron Lung’ who has died aged 78 https://t.co/toVtLZclpD — LBC (@LBC) March 13, 2024

Александър си спомня и за реакциите на хората, които са го виждали. "Не можете да повярвате колко много хора са влизали в адвокатската ми кантора, виждат железния ми бял дроб и питат: "Какво е това?" Аз им отвръщам: "Това е железен бял дроб. Диша вместо мен", казва той през 2020 г. в интервю.