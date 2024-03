Джейк Лойд, актьорът, известен с ролята си на младия Анакин Скайуокър в "Междузвездни войни: Епизод I – Невидима заплаха" от 1999 г. е в психиатрична клиника от близо година. Това сподели майка му за Scripps News.

"Джейк започна да има проблеми в гимназията. Говореше за различни реалности. Не знаеше дали е в тази реалност или в друга. Не знаех какво да отговоря на това", казва Лиса Лойд. Майката допълва, че още тогава младият актьор е смятал, че някой го следи и че вижда хора с „черни очи“, които го гледат.

Тя допълва, че престоят му в рехабилитационния център за психично здраве ще продължи 18 месеца. Лиса посочи, че първоначално лекарите са смятали, че Джейк има биполярно разстройство, но в последствие е диагностициран с параноидна шизофрения. Майката на актьора споделя, че това го е хвърлило в още по-тежка депресия.

