Земетресение с магнитуд 5 беше регистрирано до крайбрежието на Салвадор, предаде ТАСС, като се позова на съобщение на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център.

По данни на службата епицентърът се намира на 46 километра южно от град Усулутан в северноамериканската държава. Градът е с население близо петдесет и две хиляди души. Дълбочината на труса е 65 километра.

