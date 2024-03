Руският президент Владимир Путин благодари на руснаците за това, че са гласували и са го подкрепили на изборите, които се очакваше да спечели с огромна преднина.

„Искам да благодаря на гражданите на Русия, които дойдоха в избирателните секции и гласуваха”, заяви Путин, след като екзитполовете и първите резултати показаха, че е на път да получи 88% от гласовете.

Руската ЦИК обяви първи резултати от президентските избори

