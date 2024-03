Бургас ще бъде спирка в предстоящото турне на американския изпълнител Лени Кравиц Blue Electric Light Tour през тази година.

Лени Кравиц получи звезда на Алеята на славата (СНИМКИ)

Звездата ще изнесе концерт на Морска гара на 6 август като част от поредицата Burgas Summer Live, стартирала миналата година, съобщават организаторите от Live Nation и Fest Team.

Турнето носи името на най-новия 12-и поред студиен албум на певеца, който той записва в собственото си студио на Бахамите. В него той съчетава всичките си таланти като музикант, автор на песни, продуцент, актьор, автор и дизайнер.

Албумът включва колекция от 12 песни, в които той записва не само вокалите, но и голяма част от инструменталите с помощта на дългогодишния си китарист Крейг Рос. Освен тях обаче феновете могат да очакват изпълнения и на някои от най-големите му хитове през годините, сред които са Are You Gonna Go My Way, Fly Away и American Woman.

Концертът в Бургас ще е третият за Лени Кравиц в България. За първи път той гостува в София през 2008 г., а след изнася концерт в столицата и през 2019 г.

Преди седмица артистът получи звезда на холивудската Алея на славата.