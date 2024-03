Космическият телескоп "Гая", който картографира Млечния път, идентифицира две групи стари звезди в сърцето на нашата галактика, за които се смята, че са участвали в нейното формиране преди повече от 12 милиарда години, предаде АФП.

Тези два "звездни потока" с въртеливото си движение са подобни на "първите градивни елементи" на древното сърце на Млечния път, където са се родили първите звезди, преди галактиката да се разрасне и да придобие сегашната си спираловидна форма, казва Кяти Малхан от германския Институт "Макс Планк" за астрофизика.

Според събраните данни всеки от двете звездни групи е с масата на около 10 милиона слънца. "За първи път успяваме да идентифицираме фрагменти от тази протогалактика", наречена Шакти и Шива - на имената на индуистките богове, "чийто съюз е дал началото на космоса", обяснява водещият автор на изследването, публикувано в "Астрофизикъл джърнъл".

Космическият телескоп "Гая" на Европейската космическа агенция, който от десет години работи на 1,5 млн. км от Земята, през 2022 г. предостави триизмерна карта на разположението и движенията на повече от 1,8 млрд. звезди.

