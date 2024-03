Руският президент Владимир Путин направи първото си изявление към сънародниците си след терористичния акт в концертната зала „Крокусе”. "Това е варварски терористичен акт. Враговете няма да ни разделят", категоричен беше руският президент в телевизионното си обръщение към нацията, посочва Би Би Си.

"Всички виновни ще бъдат наказани", добави президентът и подчерта, че всички и нападатели са открити и вече са задържани "при опит да избягат в Украйна". Той поднесе съболезнования на близките на жертвите и обяви 24 март за Ден на национален траур.

Светът реагира след атаката в Москва

Руският президент не предостави доказателство за твърдението си за опита за бягство в Украйна, отбеляза АП. Афганистанският клон на групировката "Ислямска държава" пое отговорност за атаката в свои канали в социалните мрежи. Източник от американското разузнаване потвърди по-късно, че ислямистката организация е отговорна за нападението.

По информация на „Комерсант” броят на загиналите в снощното терористично нападение достигна 115, но продължава да расте. Сред загиналите има и три деца. Федералната служба за сигурност съобщава за над 140 ранени. Снощи в концертната зала имаше стрелба, след което в сградата избухна пожар. Продължава разчистването на последиците от нападението.

