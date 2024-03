Двама души загинаха и 27 пострадаха при верижна катастрофа на около 40 автомобила на магистрала близо до Вюрцбург в германската провинция Бавария, предаде ДПА.

Властите казаха, че магистралата се е наложило да бъде изцяло затворена в едната посока след три произшествия по мокра настилка за кратък период от време вчера следобед. Според властите в първата катастрофа са участвали 17 коли. Причината е била, че някои шофьори са се разсеяли заради повредено превозно средство отстрани на пътя и са се блъснали. В резултат на това двама души са тежко ранени, а деветима са с леки травми.

Two people were killed and 27 others injured in a pile-up involving some 40 vehicles on the motorway near Würzburg, in Germany's Bavaria region. https://t.co/3eEgJk3Ehl

Веднага след това, няколкостотин метра по-назад, още няколко коли са се блъснали и три автомобила са се запалили. Жена и малко дете са починали, а трима души са тежко ранени, сред които и дете с опасност за живота. 11 души са с леки наранявания.

🇩🇪🚨‼️ BREAKING: Two killed and over 30 injured after mass accident on German motorway.



A tragic mass collision on the A3 motorway near Würzburg in Bavaria, Germany, on Sunday afternoon resulted in two fatalities and over 30 injuries.



Reports suggest that around 40 vehicles… pic.twitter.com/sbnurf8s0b