Русия повдигна обвинения на четиримата мъже, задържани за терористичния акт в концертната зала "Крокус Сити Хол", при която бяха убити най-малко 137 души.

Четиримата заподозрени са Далержон Мирзоев, Саидахрами Муродали Рашабалисода, Шамсидин Фаридуни и Мухамадисобир Файзов. По данни на руските власти те са от Таджикистан.

Съдът остави в ареста обвинените за атентата в Москва

В понеделник те бяха доведени в съда със сериозни видими наранявания. Един от тях беше докаран в инвалидна количка, облечен в болнична нощница. По информация на Би Би Си той вероятно е бил в безсъзнание. Според "Ройтерс" окото му е извадено.

Moscow attack: Russian court charges four men with act of terrorism - https://t.co/jqcujri74j https://t.co/S1VVbq5i1G