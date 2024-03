Световноизвестният американски скулптор Ричард Сера е починал на 85 години. Причината за смъртта на известния артист е пневмония, съобщи адвокатът му Джон Силберман. Неговите наклонени стени от ръждясала стомана, монументални блокове и други огромни и неразгадаеми форми създават среда, през която трябва да се мине или която трябва да се заобиколи, за да се преживее напълно.

